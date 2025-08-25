Pubblicità
Major League Soccer
team-logoSeattle Sounders FC
5 - 2
FIN
team-logoSporting Kansas City
K. Rienzi 11'D. Musovski 45' + 1', 50', 75' (rig)S. Brunell 61'
M. Toye 36'C. Baker 53' (autogoal)
(INT 2-1) (FIN 5-2)

Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas CityRisultati e statistiche,