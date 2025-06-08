Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoRD Congo
3 - 1
FIN
team-logoMadagascar
S. Banza 28', 68'Y. Wissa 33'
E. Raheriniaina 90' + 2'
(INT 2-0) (FIN 3-1)

RD Congo vs MadagascarRisultati e statistiche,