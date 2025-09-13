Pubblicità
Pubblicità
Championship
team-logoPreston North End
2 - 2
FIN
team-logoMiddlesbrough
L. Dobbin 22'J. Storey 88'
M. Targett 72'S. Hansen 90' + 2'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Preston North End vs MiddlesbroughRisultati e statistiche,