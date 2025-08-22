Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoPescara
1 - 3
FIN
team-logoCesena
G. Olzer 35'
J. Blesa 31'C. Shpendi 48'D. Bisoli 63'
(INT 1-1) (FIN 1-3)

Pescara vs CesenaRisultati e statistiche,