Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoPerugia
1 - 2
FIN
team-logoSambenedettese
G. Giunti 77'
A. Sbaffo 70' (rig)K. Candellori 85'
(INT 0-0) (FIN 1-2)

Perugia vs SambenedetteseRisultati e statistiche,