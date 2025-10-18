Pubblicità
Pubblicità
Ligue 1
team-logoNizza
3 - 2
FIN
team-logoLione
M. Bard 5'S. Diop 35'H. Boudaoui 55'
P. Sulc 29', 90' + 5'
(INT 2-1) (FIN 3-2)

Nizza vs LioneRisultati e statistiche,