Eredivisie
team-logoNEC Nijmegen
5 - 0
FIN
team-logoExcelsior
D. Proper 14'K. Ogawa 52', 59'B. Linssen 67'T. Chery 82' (rig)
(INT 1-0) (FIN 5-0)

NEC Nijmegen vs ExcelsiorRisultati e statistiche,