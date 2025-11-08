Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoMinnesota United
3 - 3RIG 7 - 6
team-logoSeattle Sounders FC
J. Pereyra 19'J. Diaz 62'A. Markanich 71'
A. Rusnak 5'D. Musovski 8'J. Morris 88'
(INT 1-2) (FIN 3-3)

Minnesota United vs Seattle Sounders FCRisultati e statistiche,