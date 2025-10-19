Pubblicità
Ligue 1
team-logoLorient
3 - 3
FIN
team-logoBrest
T. Le Bris 2'A. Kouassi 55'S. Soumano 89'
E. Ebimbe 34'J. Makengo 44' (autogoal)R. Del Castillo 86' (rig)
(INT 1-2) (FIN 3-3)

Lorient vs BrestRisultati e statistiche,