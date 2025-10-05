Pubblicità
Pubblicità
Ligue 1
team-logoLe Havre
2 - 2
FIN
team-logoRennes
I. Soumare 45' + 1' (rig)R. Ndiaye 79'
B. Embolo 10'E. Lepaul 29'
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Le Havre vs RennesRisultati e statistiche,