Champions League
team-logoJuventus
4 - 4
FIN
team-logoBorussia Dortmund
K. Yildiz 63'D. Vlahovic 67', 90' + 4'L. Kelly 90' + 6'
K. Adeyemi 52'F. Nmecha 65'Y. Couto 74'R. Bensebaini 86' (rig)
(INT 0-0) (FIN 4-4)

Juventus vs Borussia DortmundRisultati e statistiche,