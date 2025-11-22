Pubblicità
Eredivisie
team-logoHeracles
4 - 2
FIN
team-logoGo Ahead Eagles
D. Mirani 10', 51'J. Hornkamp 54'L. Kulenovic 90' + 3'
M. Suray 34'M. Smit 38'
(INT 1-2) (FIN 4-2)

Heracles vs Go Ahead EaglesRisultati e statistiche,