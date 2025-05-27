Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoGiamaica
3 - 2
FIN
team-logoTrinidad ed il Tobago
K. Palmer 25' (rig)R. King 90' + 4' (rig)
I. Leacock 54'K. Molino 69'
(INT 1-0) (FIN 3-2)

Giamaica vs Trinidad ed il TobagoRisultati e statistiche,