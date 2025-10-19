Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFriburgo
2 - 2
FIN
team-logoFrancoforte
D. Scherhant 2'V. Grifo 87'
J. Burkardt 18', 38'
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Friburgo vs FrancoforteRisultati e statistiche,