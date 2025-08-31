Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoFortuna Sittard
3 - 2
FIN
team-logoNEC Nijmegen
M. Ihattaren 4', 35' (rig)P. Gladon 90' + 4'
B. Linssen 28'S. Ouaissa 67'
(INT 2-1) (FIN 3-2)

Fortuna Sittard vs NEC NijmegenRisultati e statistiche,