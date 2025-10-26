Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoFC Twente
2 - 3
FIN
team-logoAjax
K. Hlynsson 4'R. van Wolfswinkel 64' (rig)
W. Weghorst 49'O. Gloukh 51'M. Godts 56'
(INT 1-0) (FIN 2-3)

FC Twente vs AjaxRisultati e statistiche,