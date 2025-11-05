Pubblicità
Pubblicità
Champions League
team-logoClub Bruges
3 - 3
FIN
team-logoBarcellona
N. Tresoldi 6'C. Forbs 17', 63'
F. Torres 8'L. Yamal 61'C. Tzolis 77' (autogoal)
(INT 2-1) (FIN 3-3)

Club Bruges vs BarcellonaRisultati e statistiche,