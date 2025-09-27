Pubblicità
Pubblicità
Championship
team-logoCharlton Athletic
3 - 0
FIN
team-logoBlackburn Rovers
M. Gillesphey 31'S. Carey 78'J. Bree 90' + 4'
(INT 1-0) (FIN 3-0)

Charlton Athletic vs Blackburn RoversRisultati e statistiche,