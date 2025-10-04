Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
1 - 1
FIN
team-logoRB Lipsia
Y. Couto 23'
C. Baumgartner 7'
(INT 1-1) (FIN 1-1)

Borussia Dortmund vs RB LipsiaRisultati e statistiche,