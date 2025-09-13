Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBayern Monaco
5 - 0
FIN
team-logoAmburgo
S. Gnabry 3'A. Pavlovic 9'H. Kane 26' (rig), 62'L. Diaz 29'
(INT 4-0) (FIN 5-0)

Bayern Monaco vs AmburgoRisultati e statistiche,