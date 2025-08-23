Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
1 - 2
FIN
team-logoHoffenheim
J. Quansah 6'
F. Asllani 25'T. Lemperle 52'
(INT 1-1) (FIN 1-2)

Bayer Leverkusen vs HoffenheimRisultati e statistiche,