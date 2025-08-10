Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoAustin FC
2 - 2
FIN
team-logoHouston Dynamo FC
I. Sanchez 31'G. Biro 41'
J. McGlynn 80' (rig), 89'
(INT 2-0) (FIN 2-2)

Austin FC vs Houston Dynamo FCRisultati e statistiche,