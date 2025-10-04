Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoAugsburg
3 - 1
FIN
team-logoWolfsburg
N. Banks 3'M. Komur 51'R. Fellhauer 63'
A. Daghim 65'
(INT 1-0) (FIN 3-1)

Augsburg vs WolfsburgRisultati e statistiche,