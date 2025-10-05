Pubblicità
Bundesliga
team-logoAmburgo
4 - 0
FIN
team-logoMagonza 05
A. Sambi Lokonga 6'R. Philippe 10', 61'J. Dompe 52'
(INT 2-0) (FIN 4-0)

Amburgo vs Magonza 05Risultati e statistiche,