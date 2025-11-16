Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAlbinoLeffe
3 - 1
FIN
team-logoVirtus Verona
S. Potop 30'A. Astrologo 35'L. Mandelli 71'
T. Mancini 78'
(INT 2-0) (FIN 3-1)

AlbinoLeffe vs Virtus VeronaRisultati e statistiche,