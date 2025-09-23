Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAC Carpi
1 - 2
FIN
team-logoRavenna
F. Casarini 74'
C. Spini 16'P. Luciani 87' (rig)
(INT 0-1) (FIN 1-2)

AC Carpi vs RavennaRisultati e statistiche,