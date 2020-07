Zaniolo salta Roma-Inter: risentimento al polpaccio

Nicolò Zaniolo non sarà a disposizione di Fonseca per Roma-Inter a causa di un risentimento muscolare al polpaccio.

Pessima notizia per la alla vigilia dell'importante sfida con l' : domani sera all'Olimpico non ci sarà Nicolò Zaniolo.

Come riportato da 'Sky Sport', il 21enne giallorosso si è fermato a causa di un lieve risentimento muscolare al polpaccio: nulla di particolarmente grave, ma che comunque gli impedirà di aiutare i compagni in campo.

Ultimi giorni non proprio da ricordare per Zaniolo, bacchettato da Fonseca nel post-partita di Roma- per lo scarso spirito di sacrificio mostrato in fase difensiva.

Il tecnico portoghese ha comunque poi spento l'incendio delle polemiche nella conferenza stampa odierna, specificando come il rapporto col ragazzo sia assolutamente sincero e positivo.

