La batte il e centra il terzo successo consecutivo in campionato, ma mister Paulo Fonseca al termine del match ha espresso parole dure nei confronti di Nicolò Zaniolo, richiamato a un maggiore sacrificio in campo.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore portoghese non ha usato mezzi termini per definire la prestazione del giovane gioiello della Nazionale:

"Quando cambiamo i giocatori, loro devono aiutare la squadra. Penso che Zaniolo deve capire che quando entra deve per prima cosa lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto, perché non ha aiutato la squadra. Ho sempre detto che tutti devono lavorare per la squadra, oggi non sono soddisfatto del suo atteggiamento".