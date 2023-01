Zaniolo nervoso in Roma-Genoa: espressione blasfema, nessun procedimento della FIGC

Scambio acceso tra il giallorosso e i direttori di gara in Coppa Italia: il giocatore non verrà sanzionato e potrà giocare i quarti.

La Roma che vince contro il Genoa in Coppa Italia può sorridere per la prestazione e le risposte di Paulo Dybala, ma deve fare i conti con il dibattito relativo a Nicolò Zaniolo.

Titolare nella sfida dell'Olimpico, il giallorosso all'intervallo si è mostrato nervoso, strappando la maglia prima di lasciare il campo, con tante polemiche da parte dei tifosi, presenti allo stadio e non.

Sul caso è intervenuto anche José Mourinho, che ai microfoni di "Mediaset" ha poi difeso il suo giocatore dai fischi dell'Olimpico.

"I fischi non mi sono piaciuti: i miei giocatori danno tutto quello che hanno".

Zaniolo, però, è stato al centro di un altro dibattito: quello relativo a quanto ripreso dalle telecamere all'intervallo della gara contro il Genoa.

Nel sottopassaggio dell'Olimpico, il giocatore della Roma si è lasciato andare a un acceso confronto con la direzione arbitrale, culminato con un'espressione blasfema.

Per questo motivo in molti hanno ipotizzato una squalifica in ottica quarti di finale della Coppa Italia: cosa che non accadrà.

Essendo avvenuta di fronte all'arbitro, il signor Feliciani, non ci sono i margini per un intervento della Prova TV: nessun procedimento della FIGC, insomma.

Per questo motivo Zaniolo non verrà squalificato per l'espressione blasfema e non salterà il prossimo turno di Coppa.