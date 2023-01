Zaniolo furioso: strappa la maglia della Roma a fine primo tempo

Il giocatore della Roma è uscito dal campo strappando la casacca giallorossa: grandi polemiche da parte dei tifosi. Mourinho: "Non fischiatelo".

Non è certo un periodo semplice per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ha segnato solamente due reti in stagione, di cui una sola in Serie A a inizio ottobre. Titolare in Coppa Italia per la sfida contro il Genoa, la situazione non è cambiata: match deludente, ma ex Inter sotto i riflettori per aver strappato la casacca giallorossa.

Al duplice fischio finale, Zaniolo, visibilmente alterato per la dura marcatura dei difensori del Genoa nella prima frazione, ha strappato la maglia della Roma uscendo dal campo, portando i tifosi giallorossi ad attaccarlo duramente attraverso i social.

Titolarissimo di Mourinho in questa stagione, decisivo per la conquista della Conference League la scorsa primavera, Zaniolo non è ancora riuscito ad incidere positivamente nel 2022/2023. Sotto contratto con la Roma fino al prossimo 2024, si parla da tempo di possibile rinnovo, così come di una possibile partenza.

Mentre il futuro è sempre più nebuloso, il presente vede Zaniolo cercare la gara della svolta, fin qui senza riuscirci. Oltre il gesto della maglia, contro il Genoa il classe 1999 ha rischiato grosso per una gomitata all'indirizzo di Bani, nel proseguo di una lotta continua, iniziata con la dura marcatura di Dragusin.

"Mi definiscono incompiuto? Le espressioni fanno parte del gioco e del calcio" aveva detto Zaniolo a Mediaset prima della sfida contro il Genoa. "Ci sono gare in cui gioco meglio e altre peggio. Per me l'unica cosa importante è fare ciò che mi chiede il mister".

"Il rinnovo? A Roma sto bene, ma io penso solo a giocare. Ci pensa il mio procuratore e sarà lui a parlare con la società. Io non penso a queste cose".

Al termine della gara vinta contro il Genoa grazie alla rete di Dybala, Mourinho si è scagliato contro i fischi all'indirizzo dello stesso Zaniolo:

"I fischi non mi sono piaciuti. I miei giocatori danno tutto quello che hanno".

Il prossimo 15 gennaio la Roma tornerà in campo all'Olimpico, quando ospiterà la Fiorentina. Zaniolo, nell'ambito del turnover, potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio ad Abraham e lo stesso Dybala. Si vedrà, ma intanto c'è da segnalare un'annata non certo positiva in termini di goal, assist e particolari episodi.