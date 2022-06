Affondo della Juve per Nicolò Zaniolo: la Roma lo valuta attorno ai 50 milioni, nei discorsi i bianconeri hanno proposto Arthur.

La Juventus affonda per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma fa gola ai bianconeri, che hanno allacciato contatti per il pezzo pregiato dei giallorossi.

Che Zaniolo piaccia da tempo a Madama non è di certo un mistero, ma la notizia è che i piemontesi stavolta aumentano concretamente il pressing sul ragazzo.

Nei dialoghi imbastiti con la Roma - che valuta Nicolò attorno ai 50 milioni - è spuntato il nome di Arthur: il brasiliano è la carta che potrebbe giocarsi la Signora per convincere i capitolini a lasciar partire Zaniolo, anche se l'operazione risulta tutt'altro che semplice.

L'affaire Zaniolo-Juve, è bene sottolinearlo, risulta slegato dalla corte del club di Agnelli nei confronti di Angel Di Maria: una pista separata dunque, il che vuol dire che l'arrivo dell'uno non escluderebbe l'acquisto dell'altro. E tra l'altro, non esclude ulteriori piste o soluzioni.

Impostare l'operazione su un prestito con obbligo di riscatto, per ciò che concerne l'assalto al romanista, è l'idea che sta maturando in casa bianconera: una pazza idea che incendierebbe il mercato estivo, ma come detto - per i costi e non solo - ad oggi difficile da realizzare.