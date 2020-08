Youth League, lo sguardo di Pirlo su Juventus-Real Madrid

In occasione degli ottavi di Youth League, la Juventus sfida il Real Madrid: Andrea Pirlo spettatore interessato ai giovani talenti bianconeri.

- vanta sempre un fascino particolare. Anche se si parla di Youth League. I bianconeri, che si sono qualificati per la prima volta agli ottavi di questa manifestazione, domani se la dovranno vedere con la formazione merengue: Nyon, ore 18, gara secca.

Un test di crescita importante per i ragazzi guidati da Lamberto Zaui, i quali progressivamente hanno messo una coralità di livello destinata a impreziosirsi in vista della prossima stagione. E allora spazio alle buone sensazioni, cercando di ottimizzare gli effettivi a disposizione. Cercando, soprattutto, di regalare alla Prima Squadra qualche gioiellino da valutare e svezzare.

Musica per le orecchie di Andrea Pirlo che, dal canto suo, in termini di linea verde non ha sicuramente bisogno di ripetizioni. Il tecnico bianconero, in proiezione dell'Under 23, ha trascorso un'intera annata a studiare le dinamiche giovanili. Vietato farsi cogliere impreparato, anche dalla chiamata di Andrea Agnelli: incarico accettato senza remore. Perché si vive di sfide, perché si vive di certe sfide.

Altre squadre

Occhi puntati sulle mosse del domani, che potrebbero coinvolgere qualche diamante già di proprietà della . D'altro canto, in periodo di COVID-19, l'ingegno nel mercato può trovare decisamente terreno fertile.

Non sorprendeno, quindi, le riflessioni su Daouda Peeters, 21enne mediano dell'Under 23 allenato con (ottimi) risultati nell'ultima stagione da Fabio Pecchia. Profilo che, stando ai chiacchiericci, avrebbe attirato su di sè il radar del neo mister zebrato.

Pirlo, sicuramente, osserverà in televisione la gara di Youth League. E la fase di analisi collettiva, sicuramente, non mancherà. Con Paolo Gozzi, Nicolò Fagioli e Franco Tongya in prima linea . Tra difesa e centrocampo, pensando alle prospettive delle prossime puntate.

Poi, di rientro dal prestito al , Madama dovrà prendere una decisione circa il futuro di Hans Nicolussi Caviglia. A tal proposito, occhi puntati su una sistemazione in . E, per l'appunto, le possibilità non mancano: dalle genovesi, passando per una lista che dovrebbe infoltirsi nelle prossime settimane. Con Pirlo, inevitabilmente, spettatore interessato.