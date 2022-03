Youth League, Juventus-Liverpool 2-0: Miretti-Chibozo, bianconeri in semifinale

Cosa dire delladi Andrea Bonatti? Gran bella squadra. Altro giro, altra conferma. E che conferma:superato con il punteggio di 2-0 e approdo alle semifinali di Youth League. Insomma, un risultato storico per il club bianconero, che testimonia come la Vecchia Signora anche in termini di settore giovanile stia proponendo un’evoluzione roboante.

Nel primo tempo di Vinovo è la Juve a spiccare con il 4-4-1-1. Tante occasioni – quattro per la precisione – e nessun goal. Unica pecca di un lato A del match di livello assoluto, impreziosito dalle letture di Soulé. Che, all’insegna della più pura qualità, impensierisce a più riprese la retroguardia dei Reds. È infatti dell’argentino il primo squillo della gara, ed è sempre lui – da posizione favorevole – a non sfruttare sapientemente una palla interessante.

Solida anche dietro la Juve, mai impensierita concretamente, con Senko ad alzare i decibel per mantenere la squadra sul pezzo. Bene Turicchia, sul fronte mancino, diligente in entrambe le fasi. Vispo in mezzo al campo Miretti, ormai sempre più nel mirino di Massimiliano Allegri.

Valorizzare la linea verde, giustappunto, è uno degli obiettivi del tecnico toscano. Che, dal canto suo, ormai opera quotidianamente sul doppio fronte Soulé-Miretti, entrambi blindati da Madama. In definitiva, tra attualità e futuro. E va elogiato, eccome, il lavoro di Bonatti. Tecnico moderno, innovativo, votato al calcio applicato.

Nella ripresa è Iling-Junior, di testa, a spaventare il Liverpool. Mentre Miretti, di destro, non trova lo specchio della porta fallendo una grande occasione. Partita che vede la Juve sprecare di tutto e di più, nuovamente con Chibozo. Dopodiché, Miretti si riscatta: di destro, rasoterra, sul primo palo. Vantaggio bianconero. Con annesso raddoppio, pochi istanti dopo, di Chibozo.

E ora il sogno continua. Perché, comunque andrà a finire, la Juventus è entrata tra le prime quattro d’Europa. Un traguardo pregevole, indubitabilmente, ma la sensazione è che – per i bianconeri – il meglio debba ancora arrivare.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LIVERPOOL 2-0

MARCATORI: 66' Miretti, 68' Chibozo

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango (82' Fiumanò), Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Miretti (92' Rouhi), Iling; Soulé (82' Hasa), Chibozo (86' Cerri). All. Bonatti

Liverpool (5-4-1): Mrozek (25' Hewitson); Bradley, Quansah, Corness, Koumetio, Beck (76' Balagizi); Mabaya, Morton, Cannonier (76' Jonas), Norris; Woltman. All. Bridge-Wilkinson

Arbitro: Saggi (Norvegia)

Ammoniti: Norris, Senko

Espulsi: nessuno