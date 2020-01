Young è a Milano, Solskjaer lo annuncia all'Inter: "Maguire è il nuovo capitano"

Ormai manca davvero poco all'annuncio ufficiale di Ashley Young come nuovo giocatore dell' : l'ex nazionale inglese è atterrato in mattinata a Milano. Poco prima le parole di Ole Gunnar Solskjaer avevano lasciato pochi dubbi: "A 35 anni non potevamo offrirgli un contratto di due anni, Harry Maguire è il nuovo capitano del ".

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ole has confirmed that #MUFC defender Ashley Young is on the brink of signing for Inter .