Inter, Young in arrivo: 1,5 milioni di euro più bonus al Manchester United

L'Inter si rifà il look sugli esterni, oltre a Spinazzola c'è in arrivo anche Young. Lazaro invece potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio.

scatenata sul calciomercato di gennaio. I nerazzurri infatti, dopo aver trovato la quadra per lo scambio Politano-Spinazzola con la , nei prossimi giorni aspettano anche Ashley Young.

L'esterno inglese, in scadenza il prossimo giugno col , secondo 'Sky Sport' è atteso a Milano nella giornata di venerdì quando effettuerà le visite mediche.

L'Inter alla fine verserà ai Red Devils un indennizzo pari a 1,5 milioni di euro più bonus legati alle presenze di Young con la maglia nerazzurra.

Gli arrivi di due esterni come Spinazzola e Young pressupongono però anche una cessione pesante nel ruolo. Oggi in sede infatti si è visto l'agente di Lazaro, giocatore fin qui poco utilizzato da Conte e che potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio, seppure solo in prestito.

Il tutto ovviamente in attesa che Marotta chiuda per Eriksen e Giroud, regalando in questo modo a Conte una rosa in grado di lottare fino alla fine con la per lo Scudetto.