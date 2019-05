La sentenza del web: Cristiano Ronaldo giocatore dell'anno della Juventus

Cristiano Ronaldo è stato eletto giocatore bianconero dell'anno da VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete.

Per Cristiano Ronaldo, si sa, i premi sono all'ordine del giorno. E, dunque, non sorprende che sia stato il fuoriclasse portoghese a vincere l'XII edizione del premio "Giocatore Juventino dell'anno" targato VecchiaSignora.com, il forum bianconero più grande della rete.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Alla sua prima stagione in , il lusitano s'è subito imposto con classe e qualità: 43 presenze e 8 goal. Il tutto, portando a casa scudetto e . Ma c'è di più. C'è, infatti, che l'ex è stato il primo giocatore ad aver vinto tre dei primi top-five dei campionati del ranking UEFA.

Campione in campo, ma anche fuori. CR7, infatti, è stato uno dei protagonisti della Partita del Cuore, disputatasi presso la splendida cornice (sold out) dell'Allianz Stadium. In campo per 24', Ronaldo - tanto per non perdere le buone abitudini - è riuscito a trovare la via del goal, fulminando Gigi Buffon.

L'ultimo sussulto annuale sotto la Mole, prima di pensare alla Nazionale e alle vacanze. Fondamentali per ricaricare le pile.