Weah alla Juventus, inizia il countdown: possibile chiusura in settimana

Accordo raggiunto col giocatore, ultimi dettagli da limare col Lille: la Juventus potrebbe chiudere per Timothy Weah entro questa settimana.

Ultimi metri e Timothy Weah diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. Già, in quanto gli uomini mercato della Vecchia Signora stanno lavorando alacremente affinché l'accordo con il Lille possa essere definito entro la fine della settimana corrente.

Un rinforzo duttile, chiamato a prendere principalmente il posto lasciato vacante da Juan Cuadrado, ma con una visione eclettica figlia dell'estrazione calcistica. In quanto il 23enne di New York sa fare tante cose e bene, ragion per cui Madama ha deciso di investire sul suo conto circa 12 milioni.

Insomma, siamo alle fase finali di un rinforzo ampiamente studiato, finito nel mirino della Juve da parecchi mesi. Che, a fuoco lento, ha deciso di sferrare un'offensiva decisa e decisiva.

Una volta perfezionati gli ultimi dettagli, che al momento appartengono più alla burocrazia anziché alle negoziazione, Weah approderà all'ombra della Mole per sottoporsi alle visite mediche. Pronto, per lui, un contratto quinquennale.

Musica per le orecchie di Max Allegri che, così, per entrambe le fasce potrà contare sulla spinta di un tassello munito ancora di ampi margini di miglioramento. L'Italia chiama, Weah ha risposto presente. Mettendo la Juve davanti a tutto e tutti. In parole povere, un inizio incoraggiante.