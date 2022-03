Come di consueto, a ogni sosta delle Nazionali, fioccano i problemi fisici prima delle gare previste. Se l'Italia non avrà a disposizione Di Lorenzo per la gara contro la Macedonia del Nord, la Serbia dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, per gli incontri amichevoli contro Ungheria e Danimarca.

La Serbia ha ottenuto il pass per i Mondiali 2022 ai danni del Portogallo (eventuale avversario dell'Italia nella finale playoff) e per questo motivo non rischierà i migliori giocatori per gli incontri di marzo. Out dunque Vlahovic, che rimarrà a Torino per recuperare da un fastidio all'inguine.

La federazione serba evidenzia come in seguito alle consultazioni tra i medici della Juventus e i medici della nazionale serba e i colloqui che hanno avuto nella giornata di lunedì il selezionatore Stojković e lo stesso Vlahović, è stato deciso che in questo momento è meglio per l'ex Fiorentina sfruttare la prossima settimana come riabilitazione.

Vlahovic ha appena segnato il suo 21esimo goal nella Serie A 2021/2022, contribuendo al successo della Juventus sulla Salernitana anche con un assist. Dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale serba, il problema riscontrato e il ritorno a Torino.

Il bomber bianconero lavorerà dunque per farsi trovare pronto in vista dell'incontro contro l'Inter previsto il 3 aprile. Un Derby d'Italia quanto mai fondamentale per le sorti della Juventus e dei nerazzurri, vista la bagarre Scudetto e la possibilità di sorpasso da parte di Madama.

L'articolo prosegue qui sotto

Pomeriggio particolare per gli attaccanti della Serie A, visto e considerando come anche Tammy Abraham, protagonista assoluto del Derby capitolino, tornerà in Italia per recuperare dalla lombalgia, dopo essere inizialmente stato convocato per le sfide amichevoli contro Svizzera e Costa d'Avorio.

Tornando a Vlahovic, Serbia punterà tutto su Jovic e Mitrovic per due match che serviranno a preparare i Mondiali sempre più vicini, al via il prossimo autunno in Qatar.

Per gli incontri alla Puskas Arena il 24 marzo e al Parken di Copenaghen il 29 sono stati convocati dalla Serie A i vari Milenkovic, Nastasic, Terzic, Lukic e i due fratelli Milinković-Savić. Niente da fare invece per Ilic e Vulic (Crotone) e gli infortunati Djuricic e Lazovic, ai quali si aggiunge Vlahovic.