Abraham non giocherà con l'Inghilterra: fuori dalla lista dei convocati

Tammy Abraham rimarrà a Roma durante la sosta delle Nazionali. Reduce dalla doppietta da protagonista nel Derby capitolino, l'attaccante inglese è rimasto fuori dalla lista finale di Southgate in vista delle imminenti amichevoli contro Svizzera e Costa d'Avorio previste a marzo.

Inizialmente inserito in una prima lista di convocati da parte di Southgate al pari di Foden, Grealish, Kane, Saka, Smith-Rowe e Sterling, Abraham è stato escluso da quella finale in vista del raduno a St. George’s Park per il doppio impegno di Wembley del 26 e 29 marzo.

Ufficialmente per rimanere a Roma e curare la lombalgia, di comune accordo tra club e Nazionale. Una situazione venutasi a creare anche tra Serbia e Juventus, visto il ritorno a Torino di Dusan Vlahovic.

Al posto di Abraham, fuori dalla lista alla pari di altri elementi inizialmente convocati, Southgate ha scelto Ollie Watkins dell'Aston Villa, autore di sette reti in Premier League nell'attuale annata. Continua così il difficile rapporto tra l'ex Chelsea e la Nazionale dei Tre Leoni.

Escluso dai convocati per Euro 2020, che ha visto l'Inghilterra sconfitta in finale contro l'Italia, Abraham ha giocato per lo più match minori, soprattutto dopo il torneo chiusosi a Wembley lo scorso luglio: titolare contro l'Andorra, con tanto di goal, è poi subentrato contro Ungheria, Albania e San Marino, gara nella quale ha segnato il suo terzo centro in dieci incontri ufficiali.

Con Kane titolarissimo di Southgate, le possibilità di Abraham e degli altri centravanti inglesi sono decisamente limitate considerando come Southgate giochi con il 4-3-3 e predliga inserire nei convocati soprattutto esterni d'attacco, vale a dire Grealish e Sterling, oltre a giocatori duttili come Foden e lo stesso Watkins, che può giocare in ogni posizione del fronte offensivo.

Abraham potrà dunque essere a disposizione di Mourinho in vista della sfida contro il Verona del 31esimo turno, riuscendo a ricaricare le pile dopo un periodo senza sosta tra Coppa Italia, Serie A e Conference League. Arrivato a 23 reti in stagione, proverà a conquistare un posto ai Mondiali qatarioti aumentando il proprio score.

Anche davanti a mesi di gloria con la Roma, però, la sua convocazione appare in forte dubbio: gerarchie fisse e possibilità di entrare nella lista finale per Qatar 2022 ridotte.