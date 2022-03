Vlahovic in gruppo: sarà disponibile per Juventus-Inter

Juventus-Inter. Derby d’Italia. La partita delle partite. Da una parte i bianconeri, alle prese con sedici risultati utili consecutivi in campionato, pronti ad accelerare per il rush finale. Dall’altra i nerazzurri, in netta difficoltà in questa seconda parte di stagione, chiamati a dare una scossa per non salutare la corsa scudetto. Insomma, domenica sera allo Stadium – appuntamento alle 20.45 – entrambe le squadre avranno i loro ottimi motivi per primeggiare.

La Juve, intanto, questo pomeriggio ha ripreso ad allenarsi. Occhi puntati principalmente su Vlahovic, Alex Sandro e Zakaria, tutti e tre in fase di recupero. Il bomber serbo, che ha lasciato la Nazionale per un lieve fastidio all’inguine, si è allenato in gruppo, non preoccupa e contro la banda guidata da Simone Inzaghi partirà regolarmente dall’inizio.

Parzialmente coi compagni, invece, il terzino brasiliano e l'ex Monchengladbach: entrambi da valutare minuziosamente, sebbene trapeli ottimismo. Il primo sembra ormai aver smaltito il problema al polpaccio che non gli ha consentito di prendere parte alle ultime uscite, mentre il secondo – out dalla sfida di Empoli – votando il partito della prudenza s’è messo alle spalle il guaio muscolare alla coscia sinistra.

Buone notizie per Massimiliano Allegri che, inoltre, per quanto concerne la linea metodista potrà contare anche su Manuel Locatelli, guarito dal COVID-19.

Capitolo Nazionali. Cuadrado, squalificato per la seconda gara della Colombia, è già nel capoluogo piemontese. Così come anche Soulè, archiviato il ritiro con l’Argentina, nelle prossime ore tornerà ad allenarsi alla Continassa.

A metà settimana rientreranno a Torino anche gli azzurri (Chiellini, Bonucci, De Sciglio e Locatelli), ai quali si aggiungeranno Szczesny, De Ligt e Morata. Mentre gli ultimi a tornare alla base, venerdì sera, saranno Arthur e Danilo. Che avranno, così, solamente la vigilia per prepararsi alla sfida con l’Inter.