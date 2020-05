Retroscena Vidal: a gennaio poteva tornare alla Juventus

Inter sempre alla finestra per Vidal, il cui futuro al Barcellona è un rebus: a gennaio, per il cileno, era nata la possibilità di tornare alla Juve.

Uno come Arturo Vidal fa sempre comodo. Lo sa bene la che, dal 2011 al 2015, ha avuto modo di ospitare uno dei centrocampisti più forti della sua storia. E lo sa bene anche il che, tra alti e bassi, ha constatato l'efficacia del cileno: pezzo più unico che raro.

Le primavere, però, passano. E per il calciatore di Santiago, oggi, diventano 33. L'età della massima maturità calcistica, e non solo, che inevitabilmente comporterà delle riflessioni in chiave mercato. Perché, ovviamente, le società dovranno fare i conti con il COVID-19. Dunque, via libera alle cessioni. Soprattutto se chiamate a comportare (grossi) benefici alla voce monte stipendi.

Insomma, l'ex bianconero potrebbe lasciare la . Ma di scontato al momento non c'è nulla, sebbene l'opzione resti sempre in voga. Così come non cambia il main sponsor, Antonio Conte, che già a gennaio avrebbe voluto allenare nuovamente quel guerriero che tante soddisfazioni gli ha fornito all'ombra della Mole.

Le settimane porteranno strategie e consigli. Il tutto, in attesa di fare chiarezza sul fronte Lautaro Martínez, obiettivo principale dei blaugrana. Non a caso, per cercare di arrivare all'attaccante argentino, il Barcellona sarebbe disposto a sacrificare il cileno che, comunque, con l'arrivo di Quique Setién ha ritrovato entusiasmo e prestazioni.

Le parti trattano. E continueranno a farlo. Con Vidal, dunque, ad attendere notizie circa il suo futuro. Che già nel corso dell'ultima finestra di riparazione sarebbe potuto tingersi di nerazzurro, forte dell'asfissiante pressing attuato dal tecnico salentino, spalleggiato dall'ad Beppe Marotta.

Ma l'esonero di Ernesto Valverde, allenatore con cui il cileno non s'è trovato per nulla, ha condizionato le mosse dell'Inter, brava a virare tempestivamente su Christian Eriksen.

Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che Vidal sarebbe potuto ritornare alla . Sempre nel corso delle negoziazioni invernali, infatti, alla Vecchia Signora è stata prospettata l'opportunità di riportare il mediano sudamericano nel capoluogo piemontese. Provando, magari, a imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi o Emre Can. Nulla da fare.

In casa bianconera, solitamente, il passato viene accantonato. E quindi, pur stimando Vidal per quanto dato alla causa, Madama ha preferito andare oltre, mettendo nel mirino elementi più progettuali .

Restano i ricordi. Restano, soprattutto, 171 presenze e 48 goal nel capoluogo piemontesi. Numeri mostruosi, mai dimenticati da Conte, pronto a tornare alla carica qualora emergessero nuovi spiragli.