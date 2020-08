Vidal apre: "Se Pirlo o la Juventus mi chiamano sarei contento"

Il centrocampista della Juventus ha parlato del nuovo ruolo in bianconero di Pirlo: "Bisogna stare tranquilli, se succede succede...".

Ancora una volta, per l'ennesima estate, Arturo Vidal è al centro del calciomercato. Si parla in maniera continua di un possibile ritorno in per il centrocampista cileno, relativamente ad un trasferimento all', ma anche a proposito di un 2.0 con la casacca della

L'Inter ha chiesto informazioni al per portare finalmente Vidal in nerazzurro, sopratutto visto l'attuale caos attorno ai blaugrana, con Abidal e Setien via, l'8-2 subito dal e sopratutto il caso Messi, che potrebbe portare via l'argentino dopo sedici anni in Catalogna.

Occhio però al fascino di Pirlo, nuovo allenatore della Juventus ed ex compagno di Vidal. Durante una conversazione con lo youtuber Daniel Habif, il giocatore sudamericano non ha chiuso la porta ai bianconeri, senza però soffermarsi troppo su una possibilità del genere.

Quel che sarà, sarà:

“Era incredibile quando giocava Pirlo, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sarei contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.

Classe 1987, dal 2011 al 2015 alla Juventus, Vidal non ha più raggiunto i dati avuti in bianconero, ma è comunque da anni considerato uno dei centrocampisti più importanti al mondo. Anche a 33 anni diverse big vorrebbero averlo tra le proprie fila, compresa l'Inter.

E la Juventus? Acquistati Arthur e McKennie il reparto di centrocampo è chiuso? Difficile, ma per il presente, Vidal non è in arrivo: posti per i giocatori extracomunitari attualmente non disponibili.