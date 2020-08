Perchè la Juventus non può acquistare Vidal e Raul Jimenez

La Juventus ha portato in bianconero Arthur e McKennie, niente da fare per Vidal per la regola degli extracomunitari: sì però a Suarez e Dzeko.

estivo 2020 in pieno svolgimento, dopo il rinvio della sessione a causa della pandemia di coronavirus. Voci e affari ufficiali si moltiplicano ogni giorno di più, così come le dichiarazioni di possibili arrivi in . Magari ritorni di fiamma, o seconde possibilità. Alcune non possibili.

Si parla infatti di un possibile Vidal 2.0 alla dopo le dichiarazioni del cileno, ma in realtà per l'estate 2020 Madama non ha la possibilità di riportare in bianconero il suo ex giocatore, simbolo del centrocampo dal 2011 al 2015, quando divideva il reparto con Pogba, Pirlo e Marchisio.

PERCHÈ LA JUVENTUS NON PUÒ ACQUISTARE VIDAL?

In virtù degli acquisti di Arthur, prelevato nell'ambito dello scambio con Pjanic, e di McKennie, la Juventus non può più ingaggiare giocatori extracomunitari dall'estero. Niente da fare per Vidal e nemmeno per Raul Jimenez, altro giocatore accostato ai bianconeri nelle ultime settimane.

Altre squadre

Arthur, brasiliano, e McKennie, statunitense, bloccano dunque un possibile ritorno di Vidal per tale motivo.

PERCHÈ LA JUVENTUS PUÒ ACQUISTARE SUAREZ?

Diverso il discorso relativo all'attaccante uruguagio, anch'esso accostato alla Juventus in virtù dell'imminente addio al . I bianconeri potrebbero in teoria puntare sull'ex perchè il bomber è in possesso del passaporto non solo del suo paese, ma anche quello italiano dopo il matrimonio con Sofia Balbi.

PERCHÈ LA JUVENTUS PUÒ ACQUISTARE DZEKO?

Terzo caso, quello relativo a Dzeko. Anche in questo caso i bianconeri possono acquistare un giocatore extracomunitario, ma non a causa di un passaporto italiano del bosniaco in forza alla . In questo caso perchè lo stesso proviene dalla e non dall'estero.

REGOLA GIOCATORI EXTRACOMUNITARI

La Juventus, dopo aver ufficializzato gli arrivi di McKennie e Arthur, non può acquistare giocatori extracomunitari provenienti dall'estero, se non in possesso di un passaporto comunitario. Può invece acquistare giocatori extracomunitari dalla Serie A, perchè considerati comunitari all'interno dello stesso campionato.