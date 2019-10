Verona-Sassuolo 0-1: Scaligeri fermati dei legni, decide una magia di Djuricic

Il Sassuolo torna alla vittoria espugnando il campo del Verona. Al Bentegodi finisce 1-0, a decidere è un goal di Djuricic.

Il riparte da . Gli uomini guidati da Roberto De Zerbi si impongono in una partita estremamente intensa che ha regalato moltissime emozioni e in un colpo solo mettono fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive e si regalano quei punti pesanti che consentono lo di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Ritmi fin da subito elevati al Bentegodi, dove a partire meglio sono stati i padroni di casa. Il Verona infatti in avvio riesce con il suo pressing a conquistare una certa supremazia a centrocampo e a rendersi pericoloso con Faraoni e Di Carmine. Il Sassuolo, con il passare dei minuti, riesce a prendere le misure all’avversario e a far valere la propria maggiore qualità. Approfittando di un maggior possesso palla, della velocità di Boga in avanti e dell’estro di Berardi, la compagine neroverde trova le chiavi giuste per avvicinarsi alla porta difesa da Silvestri con sempre maggiore pericolosità.

L’occasione più clamorosa arriva al 29’ quando proprio Berardi cerca lo specchio della porta con una conclusione di sinistro, una deviazione mette l’estremo difensore del Verona completamente fuori causa, ma la sfera esce a lato di un nulla. Il gioiello del Sassuolo ci riprova al 37’ con un gran calcio di punizione, la risposta di Silvestri è straordinaria. Il Verona rialza il proprio baricentro nella fase finale di frazione e al 40’ è Consigli ad opporsi ad Amrabat. Dopo 46’ minuti estremamente tirati, così come confermato anche dai sette cartellini gialli estratti da Pairetto, si torna negli spogliatoi senza reti, ma anche con diverse chance create da ambedue le squadre.

Nella ripresa la gara non cambia e al 48’ il Verona va subito vicinissimo al vantaggio, il palo nega però la gioia della rete a Faraoni. Corso il pericolo e il Sassuolo a sbloccarla appena un paio di minuti più tardi grazie ad una magia di Djuricic che, dalla lunghissima distanza, lascia partire un destro ad incrociare sul quale questa volta Silvestri non può nulla. Gli scaligeri si riversano subito in avanti alla ricerca dell’immediato pareggio, ma al 52’ è ancora il legno a negare, questa volta a Verre, il goal.

Nel finale il Sassuolo prova a chiudersi di più e a rallentare i ritmi, il Verona però continua a crederci anche se in pieno recupero è il palo a frapporsi tra Duncan ed il 2-0. I neroverdi trovano tre punti che valgono ossigeno, agli uomini di Juric resta l’amaro in bocca, ma anche la sensazione di aver sfornato una prestazione di ottimo livello.

IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 0-1

Marcatori: 50’ Djuricic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (82’ Stepinski), Gunter (55’ Dawidowicz); Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre (73’ Salcedo), Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricic (62’ Obiang); Berardi, Defrel (79’ Muldur), Boga (83’ Caputo). All. De Zerbi.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Kumbulla (V), Gunter (V), Romagna (S), Verre (V), Defrel (S), Pessina (V), Amrabat (V), Djuricic (S), Peluso (S), Magnanelli (S)

Espulsi: Nessuno