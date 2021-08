Venezia, preso Busio dal Kansas City: al suo posto arriva José Mauri

Classe 2002, 58 presenze con lo Sporting Kansas City e una convocazione in Nazionale: il neopromosso Venezia pesca ancora dagli Stati Uniti.

Altro acquisto straniero da parte del Venezia, neopromosso in Serie A. La squadra veneta, dopo aver chiuso nelle scorse ore per Tanner Tessmann, classe 2001 proveniente dal Dallas, chiude per un altro calciatore americano: si tratta di Gianluca Busio, classe 2002. Il suo nome, come è facile intuire, richiama chiare origini italiane. Il padre è di Brescia. Gianluca, dunque, ha passaporto italiano e anche con la lingua italiana se la cava bene.

L'intesa tra lo Sporting Kansas City e il Venezia è stata raggiunta per circa 4 milioni di euro più bonus.

Classe 2002, ruolo centrocampista, Busio cresce calcisticamente nella University of North Carolina, dove la madre lavora. Buono spunto veloce, all'occorrenza può giocare anche da trequartista. Busio ha 19 anni, ma ha già 58 partite ufficiali nella Major League Soccer. Non solo: ha già avuto una convocazione in prima squadra dagli Stati Uniti.

A Goal.com, il tecnico dello Sporting Kansas City, Peter Vermes ha paragonato Busio a Jorginho o a Pirlo:

"Ha una grande motore. È dinamico, atletico, può coprire tanto campo. È bravissimo con la palla. Si può sfruttare nello sviluppo del gioco, in contropiede, sa dare l’ultimo passaggio. Anche Pirlo ha iniziato da trequartista, aveva quelle qualità. E anche il tiro dalla distanza. Busio sa anche andare a contrasto, ha abilità difensive. La sua progressione quando si tratta di difendere in uno contro uno è spaventosa per me”.

Lo stesso tecnico lo vede pronto per il salto di qualità:

“Non si sente condizionato da ciò che succede intorno a lui, sa che tutto dipende dalle sue prestazioni. Credo viva nel presente, capisce la situazione e ama il gioco. È fatto così. Segue la Champions League, conosce il calcio, sa cosa vuole e come posizionarsi nel panorama calcistico mondiale. È un ragazzo che arriverà molto in alto. Ha un potenziale enorme, ho visto cosa sa fare. Sulla sua evoluzione si possono dire solo cose positive”.

Curiosità anche per il calciatore che prenderà il posto di Gianluca Busio al Kansas City: si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, cioè di José Mauri, classe 1996, enfant prodige ai tempi del Parma, ma poi sparito dai radar del calcio che conta negli ultimi anni.

Infatti, dopo una poco soddisfacente esperienza al Milan e un'avventura all'Empoli, Mauri è tornato in Argentina giocando per l'Atletico Talleres. Ora l'esperienza statunitense in MLS, sperando in un nuovo rilancio.