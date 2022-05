Valverde furioso: "Salah ha mancato di rispetto allo scudo del Real Madrid"

Il Manchester City ha vinto la Premier, il Milan lo Scudetto. L'Eintracht ha conquistato l'Europa League, il Real Madrid la Liga. Verdetti quasi chiusi in Europa: gli ultimi due saranno quelli che vedranno Feyenoord e Roma contendersi la Conference League e soprattutto Real Madrid e Liverpool di fronte per la Champions League.

Una finale, quella di Champions, che sarà replay di quella del 2018, vinta dai Blancos. L'episodio più famoso fu probabilmente l'infortunio di Salah dopo un contrasto con Sergio Ramos. Se lo spagnolo è approdato al PSG, l'egiziano è ancora il grande bomber dei Reds.

Dopo la finale raggiunta, Salah si era detto felice di doversi nuovamente confrontare con il Real Madrid. Un conto da saldare, secondo l'ex Fiorentina, che non vede l'ora di sfidare i Blancos per prendersi la sua vendetta sportiva in quel di Parigi.

Prima del match tra Real Madrid e Manchester City, però, Salah aveva confessato che avrebbe preferito una sfida contro i rivali di Premier e non contro gli spagnoli. Apriti cielo. Per qualche motivo.

Le dichiarazioni di Salah non sono per nulla piaciute a Valverde, che in vista della finale ha visto nelle sue parole un attacco al Real Madrid:

"Ovviamente si tratta di dichiarazioni che ognuno prende come vuole e io, da avversario, le prendo come una mancanza di rispetto allo scudo del Real Madrid e ai suoi calciatori".

Intervistato da il Club del Deportista, il giocatore del Real Madrid ha suonato la carica in vista della finale:

"Tutto quello che dobbiamo fare è dimostrare perchè siamo arrivati fino alla finale e speriamo di poter regalare un altro trofeo ai nostri tifosi".

Nelle due semifinali di Champions, il Real Madrid ha di fatto eliminato il Manchester City con il solito Benzema, mentre il Liverpool ha avuto la meglio sul Liverpool in rimonta. Tra tutte le sfide all'interno della finale, a questo punto, bisognerà prestare un occhio di riguardo a quella tra Salah e Valverde.