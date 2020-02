Undici goal di fila di Ronaldo in Serie A: ma il record resta di Batistuta

Cristiano Ronaldo fa 11 su 11, ma l'assenza nella precedente giornata di campionato lascia il record in Serie A a Batistuta.

Cristiano Ronaldo non si ferma: nelle ultime undici partite giocate il fuoriclasse della è andato sempre a segno, ma il record di Gabriel Omar Batistuta resta ancora di proprietà dell'ex attaccante argentino.

Il record riguarda infatti le reti segnate in partite consecutive in : CR7 ha scelto di restare a riposo nell'ultimo turno di campionato contro il , rinunciando di fatto al record dell'ex collega, che nella stagione 1994/95 riuscì ad andare a segno undici volte, esattamente dalla prima all'undicesima giornata.

L'asso portoghese si è dunque preso una pausa tra la decima e l'undicesima rete: discorso analogo per Quagliarella, che proprio come Ronaldo andò in goal per undici partite, ma intervallate da una partita in cui non scese in campo. Il re di questo speciale traguardo resta ancora Batistuta.