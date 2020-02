Ronaldo 'rinuncia' al record: si ferma a 10 gare consecutive in goal in Serie A

Non essendo convocato per la sfida contro il Brescia, Ronaldo si ferma così a 10 gare consecutive in goal. Il record di 11 resta di Batistuta.

Cristiano Ronaldo, con il turno di riposo concordato con Sarri per -, 'rinuncia' ad un record in . Cosa che per lui non sarà stata sicuramente semplice...

L'asso portoghese infatti ha segnato fino a questo momento per dieci gare consecutive di Serie A (ultima rete della striscia quella contro il di settimana scorsa). Contro il Brescia avrebbe voluto mettere a segno l'undicesimo timbro consecutivo, raggiungendo così il record di Gabriel Omar Batistuta, che nella stagione 1994/95 segnò per undici gare consecutive di Serie A: dalla prima all'undicesima giornata.

Diverso invece, seppur di poco, il record che mise a segno Quagliarella nella scorsa stagione: segnando in undici gare consecutive di Serie A giocate da lui, ma intervallate da una partita in cui lui non giocò.

Resta quindi Batistuta l'unico giocatore della Serie A ad aver segnato per undici partite consecutive di calendario di Serie A; cosa che Ronaldo non potrà fare proprio contro il Brescia.