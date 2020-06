Un altro Bogarde per il Milan: Rangnick vuole Melayro in rossonero

Vent'anni fa passò in rossonero Winston, oggi invece il Milan potrebbe puntare sul nipote Melayro Bogarde: sarebbe una richiesta di Ralf Rangnick.

Stagione 1997/98, il prova a ripartire dagli olandesi, come successo dieci anni prima. Insieme a Patrick Kluivert, che si rivelerà un flop, arriva anche Winston Bogarde. Il terzino ex in rossonero dura giusto qualche mese giocando tre partite, prima di andare via.

Oltre vent'anni dopo, il Milan potrebbe avere in squadra un altro Bogarde: Melayro, anche lui terzino destro, classe 2002, nipote di Winston. Secondo quanto raccolto da 'Goal', il giovane giocatore dell' sarebbe sulla lista dei desideri di Ralf Rangnick, qualora dovesse diventare il nuovo allenatore - e direttore sportivo - del club.

Melayro Bogarde gioca a Sinsheim dal 2018, quando, giovanissimo, era cercato da e dalle due di Manchester: scelse però di giocare in , per accelerare il suo processo di crescita e arrivare presto in prima squadra.

Missione compiuta lo scorso 30 maggio, quando Alfred Schreuder lo ha fatto esordire dal 1' contro il Mainz: la partita non è stata facile, tanto che è durata solo 45 minuti prima della sostituzione dopo aver anche rischiato un doppio giallo. Giocando quel match, Bogarde è diventato il più giovane olandese a giocare in Bundesliga.

Il talento 18enne ha un contratto in scadenza l'anno prossimo e tanti occhi addosso. Il Milan punta a portarlo a Milano e regalarlo a Ralf Rangnick. Dopo Kalulu, un altro giovane terzino potrebbe arricchire la rosa rossonera.