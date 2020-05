Esordio in Bundesliga per Melayro Bogarde: è il nipote di Winston

Il classe 2002 ha esordito con la prima squadra dell'Hoffenheim rimanendo in campo per un tempo. E' il nipote dell'ex difensore del Milan.

Il 30 maggio 2020 è una data che Melayro Bogarde non dimenticherà facilmente: classe 2002, ha esordito con la prima squadra dell' nel match di vinto sul campo del .

E' rimasto in campo per tutto il primo tempo, prima di essere sostituito all'intervallo in virtù del giallo ricevuto nei primi minuti che ha indotto il tecnico Alfred Schreuder a non rischiare di rimanere con un uomo in meno qualora fosse scattata la seconda ammonizione.

A 18 anni e 2 giorni è il giocatore olandese più giovane di sempre ad esordire nel massimo campionato tedesco: superati in questa speciale graduatoria anche Daishawn Redan e Joshua Zirkzee.

Melayro è il nipote di quel Winston Bogarde che vanta un passato in tra le file del , dove però non riuscì ad andare oltre 4 misere presenze tra l'estate 1997 e gennaio 1998.

Un'esperienza senza acuti che inaugurò il rapido declino, sancito dalle prove incolori successive con e . Per Melayro, la speranza è che la carriera gli regali ben più soddisfazioni di quante non ne abbia avute lo zio.